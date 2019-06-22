Російський реванш. Список депутатів які вимагають скасувати закон про мову

Уповноваженими авторів подання є народні депутати від «Опозиційного блоку« Олександр Долженков і Вадим Новинський

Конституційний Суд отримав подання від 51 нардепа

До Конституційного Суду надійшло подання від 51 народного депутата щодо конституційності закону про мову.

Про це повідомляє пресслужба КСУ.

«До Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25 квітня 2019 року № 2704-VIII», - йдеться у повідомленні.

тексті подання зазначається, що автори просять суд визначити це провадження як невідкладне і розглянути протягом місяця.

Уповноваженими авторів подання є народні депутати від «Опозиційного блоку» Олександр Долженков і Вадим Новинський.

Звернення підписали:

Євген Балицький, Тетяна Бахтєєва, Олексій Білий, Олександр Вілкул, Юрій Воропаєв, Андрій Гальченко, Володимир Гусак, Михайло Добкін, Дмитро Добкін, Олександр Долженков, Юхим Звягільський, Сергій Ківалов, Андрій Кісельов, Тарас Козак, Дмитро Колєсніков, Наталія Королевська, Сергій Ларін, Артур Мартовицький, Сергій Матвієнков, Іван Мирний, Юрій Мороко, Олександр Нечаєв, Василь Німченко, Вадим Новинський, Денис Омельянович, Костянтин Павлов, Михайло Папієв, Сергій Сажко, Микола Скорик, Юрій Солод, Дмитро Шенцев, Дмитро Шпенов, Ігор Шурма, Нестор Шуфрич, Євген Мураєв, Валерій Писаренко, Анатолій Петрович Денисенко, Юлій Іоффе, Юрій Бойко, Василь Гуляєв, Леонід Клімов, Антон Кіссе, Володимир Кацуба, Віктор Остапчук, Юлія Льовочкіна, Артем Ільюк, Олександр Фельдман, Андрій Деркач, Вадим Рабинович, Яків Безбах Сергій Льовочкін.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради, представник «Народного фронту» Андрій Парубій заявив, що народ України не дозволить скасувати закони про декомунізацію, про статус української мови як державної, а також закон про україномовні квоти в теле- і радіоефірі.

Раніше інтерв’ю співвласник «Кварталу 95» Борис Шефір заявив, що попередня влада була зацікавлена у війні, квоти на держмову в на радіо та телебачення треба міняти, а закон про мову скасувати.

«Я очікую перегляду квот. 90% - це багато. Закон про мову потрібно скасувати і прийняти нормальний закон. Це перший крок для скасування війни», - сказав Шефір.

Як відомо, спікер Верховної Ради Андрій Парубій 14 травня підписав «мовний закон» - законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної.

16 травня закон № 5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної опубліковано на сайті офіційного видання Верховної Ради – газеті «Голос України».