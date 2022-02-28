Борис Джонсон відповів Путіну на ядерні погрози

Прем’єр-міністр Великої Британії прокоментував неоднозначний наказ російського диктатора

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прокоментував наказ президента Росії Володимира Путіна щодо переведення в режим бойового чергування підрозділів, які мають ядерні ракети. Про це повідомляє Reuters.

Очільник британського уряду вважає, що Путін хоче перевести увагу зь найголовнішої проблеми, того, що відбувається сьогодні в Україні. «Це катастрофічний, невдалий задум», – сказав Джонсон.

Як повідомлялося раніше, президент країни-агресорки Володимир Путін наказав міністерству оборони РФ перевести російські війська на особливий режим бойового чергування.

У Пентагоні відповіли на погрози президента Путіна про ядерну зброю. «Ми як і раніше впевнені у своїй здатності захистити себе, наших союзників і партнерів, у тому числі у сфері стратегічного стримування», – сказав чиновник Міноборони США.

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