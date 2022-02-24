Чому Путін має обмежитися Донецьком і Луганськом? Західні експерти – про перспективу Третьої світової

На переговорах з Путіним Захід міг би бути більш ефективним – Герхард Манготт

Західний світ запроваджує нові санкції проти РФ, проте Путін впевнений: воювати з ним ніхто не ризикне

Нахабне звернення Путіна і його подальші рішення породжують дедалі більше питань про сценарії розвитку подій в епіцентрі яких опинилась Україна. Як писав «Главком», частина експертів в Україні вважає, що вся ця ескалація була потрібна для того, аби Путін зміг зберегти хорошу міну при поганій грі. Начебто на цьому він поки що зупиниться. Інші прогнозують, що визнання Росією «ЛДНР» – лише крок до повномасштабного вторгнення.

Західні аналітики мають власне бачення того, що відбувається в Україні: зазначимо, в основному ці висновки песимістичні.

«Путін продемонстрував імпотентність Європи»

«Наразі екзистенційну загрозу для Кремля становить не західна зброя в Україні, а західні ідеї: свобода, законність, суверенітет та безпека. Рух України в цьому напрямку, нехай і хиткий, підриває легітимність режиму, що стагнує, в Росії», – вважає оглядач британської The Times Эдвард Лукас.

На думку Лукаса, Кремль зумів блискучим чином замаскувати свої наміри. «Люди, які ухвалюють рішення в країнах Заходу, були введені в оману своїми розвідувальними органами, зосередилися хоч і на жахливій, але все ж таки малоймовірній перспективі прямого вторгнення та взяття Києва», – веде далі журналіст. На його думку, фактично ж Путін зробив бюрократичні кроки, спрямовані на розчленування України та посилення військової присутності у відхапаних від неї регіонах. «Сталося це майже безкровно і, в порівнянні з тим, чого ми всі боялися, ми відчуваємо зараз скоріше полегшення, ніж гнів. «А це саме те, що потрібно Кремлю», – вважає оглядач.

Лукас вважає, що якби Захід справді хотів поставити на місце Москву, то прискорив би процес вступу України до ЄС та НАТО. «Ми також запропонували б Україні величезний пакет військової та фінансової допомоги. Ми б запровадили серйозні санкції проти російських компаній та фізичних осіб, серед яких були б і масові заборони на в'їзд та заморожування активів. Ми повністю зупинили б, а не просто поставили на паузу «Північний потік-2». Ми запустили б велику програму зі скорочення нашої залежності від російських енергоресурсів», – перераховує оглядач. Він додає: нічого з цього, швидше за все, не станеться. Росія, на його думку, виграла цей раунд.

«Запитання тепер: що буде далі? Найраціональніше для Путіна було б згрібти в кишеню свій виграш і встати з-за грального столу. У справі виставлення напоказ імпотенції Заходу він далеко перевершив своїх попередників. Він також може тепер відверто принижувати і висміювати західні розвідслужби, які неодноразово і категорично заявляли про невідворотність швидкого російського повномасштабного вторгнення, називаючи навіть конкретні дати. Якщо всі ці прогнози виявляться неправдивими, то хто повірить їм наступного разу?», – резюмує Лукас.

«Чому Путін має обмежитися Донецьком і Луганськом?»

Визнання незалежності «ЛДНР» не наближає Путіна до вимог щодо гарантій безпеки, які він висунув у грудні: нерозширення НАТО, виведення військ НАТО та їхньої інфраструктури зі Східної Європи та відкликання зобов’язань щодо членства в Україні. Таку думку висловив політолог і професор міжнародних відносин Інсбрукського університету Герхард Манготт, – пише rnd.de.

«Чому Путін має обмежитися Донецьком і Луганськом? Все вказує на те, що конфлікт буде продовжувати загострюватися і що Росія окупує значну частину України», – зазначає він.

На думку професора, реалістична інтерпретація подій полягає в тому, що це був лише початок великої військової операції в Україні. «Але я не думаю, що Росія хоче окупувати всю Україну. У крайньому випадку Путін може просунутися до Дніпра. Путін не піде за Дніпро, тобто на Західну Україну», – каже аналітик.

Експерт також дав свій прогноз розвитку подій на наступні кілька тижнів: «Зараз ми прямуємо до чіткої військової лінії фронту. Це означає, що незабаром у нас може бути поділ Європи, без залізної завіси, але, безумовно, чіткий поділ. Тому що Захід вказав, що в разі вторгнення він значно збільшить свою військову присутність у східноєвропейських країнах-членах НАТО».

«Ми не можемо виключити, що стратегія Путіна з самого початку полягала в тому, щоб висувати вимоги, які для Заходу не підлягають обговоренню. Тому що тоді Путін отримав можливість стверджувати, що дипломатичний шлях виявився невдалим і що йому нічого не залишалося, крім військової операції», – зазначає Манготт.

Водночас, на його думку, зрозуміло, що на переговорах з Путіним Захід міг би бути більш ефективним. «Це не означає, що Захід відповідає за недавню військову ескалацію. Очевидно, що Росія є агресором і порушником міжнародного права. Але за останні два місяці не всі можливості, які були б доступні, були використані в переговорах», – вважає професор.

«Путін діє так само, як нацисти у 1938-му»

Саманта де Бендерн, науковий співробітник програми Росії та Євразії в Chatham House, вважає, що дії Путіна аналогічні військової окупації Чехословаччини нацистською Німеччиною, яка почалася з анексії Судетів у 1938 році: «Він створив власну штучну Судетську область і робить там те, що зробив Гітлер», пише DW.

Експертка згадала ще один історичний момент – війну 2008 року в Грузії, коли Кремль направив на територію каказької держави війська з сепаратистського регіону Південної Осетії. «Їх відправили туди нібито для збереження миру, і російські танки опинилися за 20 кілометрів від Тбілісі», – сказала де Бендерн.

На думку аналітикині, занепокоєння викликає те, що Путін може використовувати коментарі президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки минулих вихідних щодо гарантій безпеки, пов’язаних із Будапештським меморандумом 1994 року. «Меморандум – це угода між Росією, Україною, США, Францією та Великобританією про надання Україні гарантій безпеки щодо її територіальної цілісності в обмін на згоду України відмовитися від ядерної зброї. У Мюнхені Зеленський поскаржився, що ці гарантії безпеки не дотримуються. Зеленський мав на увазі, що Україна тепер не бачить причин поважати умови Будапештського меморандуму», – зазначає де Бендерн. У той же час Путін може використати це як «загрозу», як привід для подальших дій.

«І вони сказали б: «Ви зробили це в Іраку. Ми робимо це в Україні. Вони будуть говорити про Косово, і вони скажуть, що ви бомбили Белград, тому що серби вбивали етнічних албанців у Косові. Ми збираємося бомбити частину України, бо українці вбивають наших росіян у Донецьку та Луганську», – припускає аналітик.

Вона також підкреслила: немає жодних доказів, які б підтверджували безпідставні заяви Путіна про те, що українські сили начебто завдали шкоди цивільному населенню.

«Російське вторгнення в Україну не розпочне Третю світову»

Розгортання російських військ у сепаратистських регіонах східної України Донецька та Луганська і посилення бойових дій не обов’язково спричинить Третю світову війну, вважає Олів’є Кортен, професор міжнародного права Вільного університету Брюсселя.

На його думку, єдина зміна полягає в тому, що відтепер, в очах Росії, ці регіони мають автономні органи влади, які можуть просити її втрутитися.

«Якщо розгортання російських військ у Донецькій і Луганській областях є «вторгненням», то насправді не відбулось нічого нового, – зазначив Кортен, зазначивши, що Росія вже давно окупувала і Крим, і Донбас.

«Початок Третьої світової війни залежить від реакції західних держав. І перші сигнали не вказують на це», — зауважує Кортен.

Експерт підкреслює: західні політики засуджують визнання Росією сепаратистських регіонів і введення військ, заявляючи про «сильні санкції», але мова не йде про найсильніші санкції, які полягали б у введенні військ, а скоріше про цільові заходи проти високопоставлених чиновників Росії чи фінансові санкції.

За словами Кортена, Захід опинився в ситуації, подібній до тієї, що розгорнулась у Криму: «У своєрідній «холодній війні», де ми протестуємо, але не ліземо у військове втручання».

«Це можна пояснити, страхом перед відкритою війною з Росією, ядерною державою», – резюмує аналітик.

«Примус до миру, лінію розмежування посунемо»

Якщо українські військові не припинять обстріл території «ДНР» та «ЛНР», то Росія може запровадити на територію Донбасу миротворчі сили для захисту своїх громадян. Таку думку (яка є співзвучною з погрозами Путіна) висловив військовий оглядач та полковник у відставці Віктор Литовкін, пише російське пропагандистське видання «Лента.ру».

«Потрібно пам'ятати, що на Донбасі проживає близько 770 тисяч громадян Російської Федерації, тому існує ймовірність запровадження на Донбас російських миротворчих сил», — припустив експерт.

Полковник у відставці уточнив, що миротворчі сили мають стрілецьке озброєння та легку бронетехніку: бронетранспортери, бойові машини піхоти, самохідні артилерійські та зенітні установки калібром до 100 міліметрів.

«Якщо Україна продовжить обстріли [мирних жителів] та російських військ, то можуть бути введені інші частини, і тоді може бути проведена операція з примусу України до миру, як у Югославії у 1999 році силами США та НАТО, або як операція російських військ з примусу Грузії до миру у серпні 2008 року», – заявив Литовкін.

Експерт зазначив, що лінію розмежування може бути посунуту до адміністративного кордону Луганської та Донецької областей України, але «у разі агресивних дій київської влади лінія може бути продовжена і до сусідніх адміністративних одиниць».

Наталія Сокирчук, «Главком»