Бородянський обіцяє продовжити публічне обговорення законопроєкту про дезінформацію



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Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський

Резонансний проєкт закону обіцяли доопрацювати і врахувати пропозиції громадськості та міжнародних партнерів

Керівництво Міністерства культури, молоді та спорту планує продовжити доопрацювання та етап публічного обговорення законопроєкту про протидію дезінформації.

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський повідомив у telegram.

«Міністерство культури, молоді та спорту планує продовжити доопрацювання законопроєкту про протидію дезінформації. Наразі він проходить тільки перший етап публічних обговорень, і ми дійшли висновку що цей етап має бути продовжений», - зазначив Бородянський.

Він підкреслив, що нині цей проєкт закону широко обговорюється професійною спільнотою. Вже проведена перша стратегічна сесія, де були виявлені основні блоки питань, які викликають дискусії і потребують додаткових професійних обговорень.

«Тільки після цього етапу законопроєкт буде доопрацьований та винесений на розгляд уряду. Це буде прозорий процес, і перед внесенням законопроєкту у Верховну Раду обґрунтовані пропозиції міністерств, професіоналів, громадськості та наших міжнародних партнерів будуть враховані», - запевнив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, МКМС 20 січня оприлюднило проєкт закону щодо забезпечення національної інформбезпеки та права на доступ до достовірної інформації, відомого як законопроєкт про дезінформацію.