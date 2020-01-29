Уряд призначив головою Держкіно Кудерчук замість Іллєнка



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Марина Кудерчук сого часу була директором «кіноконцертного залу ім. О. Довженка» в Запоріжжі Фото: facebook.com / Marina Kuderchuk

39-річна Марина Кудерчук із листопада 2019 року обіймала посаду заступника голови Запорізької обладміністрації.

Кабінет Міністрів призначив на посаду голови Державного агентства з питань кіно Марину Кудерчук. Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський повідомив у месенджері Телеграм.

«Уряд призначив головою Держкіно Марину Кудерчук», - написав він.

39-річна Кудерчук із листопада 2019 року обіймала посаду заступника голови Запорізької обладміністрації.

До цього вона була директором «кіноконцертного залу ім. О. Довженка» в Запоріжжі.

Нагадаємо, 29 листопада Кабмін оголосив повторний конкурс на посаду голови Держкіно.

21 серпня 2019 року Кабмін звільнив голову Держкіно Пилипа Іллєнка.

Нагадаємо, раніше Іллєнко закликав президента Володимира Зеленського особисто не допустити показу серіалу «Свати» на телеканалі «1+1».