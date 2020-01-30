Нова керівниця Держкіно, коли працювала в Запоріжжі, блокувала показ патріотичних українських фільмів



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Марина Кудерчук очолила Держкіно 29 січня цього року

Три роки тому Кудерчук у Запоріжжі відмовила у показу у комунальному кінотеатрі патріотичних стрічок «Червоний» та «Холодний Яр»

Новопризначена голова Державного агентства України з питань кіно Марина Кудерчук під час роботи керівником комунального закладу «Кіноконцертний зал імені О. Довженка» у Запоріжжі блокувала показ патріотичних стрічок. Зокрема, про скандал з відмовою показувати стрічку зняту про героя УПА за мотивами історичного роману Андрія Кокотюхи «Червоний» три роки тому повідомляли місцеві ЗМІ.

Також користувачі соцмереж нагадали Кудерчук і про те, що кінотеатр, яким вона керувала тоді ж у 2017 році відмовився і від показу стрічки «Холодний Яр».

Нагадаємо, 29 січня уряд призначив головою Держкіно Кудерчук замість Іллєнка.

39-річна Кудерчук із листопада 2019 року обіймала посаду заступника голови Запорізької обладміністрації.

До цього вона була директором «кіноконцертного залу ім. О. Довженка» в Запоріжжі.

Ще у мережі сплило промовисте фото, де новопризначена очільниця Держкіно позує з учасниками студії «Квартал 95». Кудерчук опублікувала цю світлину на своїй сторінці у Facebook у грудні 2018 року – перед тим у Запоріжжі відбувся концерт студії «Квартал 95».

У дописах у соцмережах Марина Кудерчук неодноразово висловлювала підтримку Зеленському. Останній такий пост вона опублікувала в грудні минулого року.

Нагадаємо, 29 листопада Кабмін оголосив повторний конкурс на посаду голови Держкіно.

21 серпня 2019 року Кабмін звільнив голову Держкіно Пилипа Іллєнка.

Нагадаємо, раніше Іллєнко закликав президента Володимира Зеленського особисто не допустити показу серіалу «Свати» на телеканалі «1+1».

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