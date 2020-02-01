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    Культура

    Міністр культури взявся за реформу театрів. Список пропозицій

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    Міністр культури взявся за реформу театрів. Список пропозицій

    З представниками театрів триває діалог і ми враховуємо їхні зустрічні пропозиції та зауваження – Бородянський

    Театри мають стати місцем суспільного діалогу, соціальної взаємодії, перетину з високим мистецтвом, розвитком та стимулюванням мислення.

    Час змінюється, вимоги аудиторії змінюються, стиль її життя змінюється, теми, які має піднімати до обговорення і обдумування театр, теж змінюються, повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський на своїй сторінці у Facebook.

    «Тому ми розробили свої пропозиції для розвитку українського театру і запропонували керівникам національних театрів обговорити їх», – повідомив міністр.

    Отже, наші пропозиції:

    • в репертуарі не менше 20% вистав чи виступів мають базуватися на сучасних українських і світових творах;
    • залучення фахівців европейського та світового театру в розробку нових постановок;
    • гастролі Україною і участь у міжнародних проєктах;
    • залучення глядача до програми – як дорослих, так і школярів.

    «Але ми наголошуємо: це лише пропозиції. З представниками театрів триває діалог і ми враховуємо їхні зустрічні пропозиції та зауваження», - заявив Бородянський.

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