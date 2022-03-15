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    Бойкотуй російське: для українців розробили мобільний додаток, який розпізнає товари з країни-агресорки

    В Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Бойкотуй російське: для українців розробили мобільний додаток, який розпізнає товари з країни-агресорки
    В Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Продукція з Росії промаркована штрих-кодом, що починається з цифр «46»

    Центр протидії дезінформації при РНБО України закликав громадян не купувати російські товари, щоб у такий спосіб опосередковано не підтримувати армію агресора. Ця кампанія заснована ще у 2014 році, а тепер знову як ніколи актуальна через загарбницьку війну, яку Росія розгорнула проти України.

    Товари виробництва РФ в магазинах розпізнати дуже легко: вони промарковані штрих-кодом, що починається з цифр «46». Діапазон цифр на початку коду може бути від «460» до «469».

    Також можна скористатися додатком (доступний для iOS і Android), що дозволяє сканувати та розпізнавати товари на предмет їх походження не тільки за штрих-кодом, а й за QR-кодом. Для цього треба, запустивши додаток, навести камеру смартфона на штрих-код або QR-код і отримати повну інформацію про походження товару.

    Нагадаємо, що в Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: Росія РНБО війна Android #stoprussia
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    Бойкотуй російське: для українців розробили мобільний додаток, який розпізнає товари з країни-агресорки