Закон про «фейки» в дії – росіянин заплатить штраф за заклики мітингувати проти дій Збройних Сил РФ

В Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Радянський районний суд Владивостока призначив адміністративний штраф у розмірі 80 тисяч рублів 27-річному місцевому мешканцю за дискредитацію дій Збройних сил Росії. Про це повідомляє управління МВС РФ у Приморському краї, пише lenta.ru.

За даними поліції, чоловік у соціальних мережах та популярних месенджерах закликав місцевих жителів «до участі в неузгодженому мітингу проти дій Збройних Сил РФ за кордоном».

Після чого стосовно чоловіка було складено адміністративний протокол за статтею «Публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання Збройних Сил Російської Федерації з метою захисту інтересів Російської Федерації та її громадян, підтримки міжнародного миру та безпеки».

Нагадаємо, що в Україні триває 20-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», Державна дума Росії ухвалила 4 березня відразу у трьох читаннях законопроєкт про кримінальну відповідальність за так звані «фейки» про дії російських збройних сил в Україні. Він передбачає значні терміни позбавлення волі.

Йдеться про поправки до закону «Про заходи впливу (протидії) на недружні дії США та інших іноземних держав». Вони додають до Кримінального кодексу нову статтю. За повідомлення про діяльність армії, які суд визнає «наперед помилковими», загрожує штраф або до трьох років колонії.

Якщо при цьому використовується службове становище, є корисливі спонукання або «штучно створюються докази», термін позбавлення волі – від п’яти до 10 років. Якщо ж «фейки» спричинять тяжкі наслідки – покарання становитиме до 15 років.