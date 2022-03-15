Вночі в Києві прогриміла серія вибухів (відео)

В результаті обстрілу загорівся багатоповерховий будинок

У ніч на 15 березня у різних районах Києва пролунали вибухи. Про це повідомляють ЗМІ.

У столиці було чути щонайменше чотири вибухи: два о 4 годині ранку, і два - о 5 ранку. Останні прогриміли на лівому березі міста.

В результаті обстрілу загорівся багатоповерховий будинок.

Вночі в Києві була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, о 5 годині ранку 14 березня артилерійський снаряд влучив в дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні, що у Києві.

Також снаряди потрапили у житловий будинок та уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. За уточненими даними, одна людина загинула. 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців.

Крім того, російські війська обстріляли київський ТРЦ Lavina Mall.

Відомий український телеведучий Ігор Кондратюк повідомив, що в його приватний будинок під Києвом потрапив російський снаряд. Будинок встояв, але в ньому вилетіли всі вікна. За словами Кондратюка, у такий спосіб російська армія вирішила привітати його з днем народження.



