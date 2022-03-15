Словаччина видворила російських дипломатів

Росія заявила, що готовить відповідь на дії Словаччини

Зі Словаччини були видворені троє працівників посольства Росії. Таке рішення ухвалило Міністерство закордонних справ Словаччини на основі того, що «діяльність російських дипломатів суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини».

Як йдеться в заяві словацького МЗС, троє російських дипломатів повинні залишити терени Словаччини протягом 72 годин.

МЗС Словаччини водночас «закликає посольство Російської Федерації у Словацькій Республіці, щоб його представники виконували свою роботу згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини, про що обидві країни в минулому зобов’язалися».

Словацькі ЗМІ повідомляють, що російська сторона вже заявила, що «реагуватиме на видворення трьох працівників свого посольства». «Ця безпідставна акція не залишиться без відповіді», – йдеться у заяві МЗС Росії.

Нагадаємо, нещодавно уряд Словаччини схвалив рішення розмістити в країні понад 2 тис. військовослужбовців НАТО в рамках ініціативи посилення обороноздатності східного флангу Альянсу.

Джерело: Радіо Свобода