Бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі



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Фото: ТСН.ua

Підрозділи, на які здійснювався вогневий вплив, дали противнику адекватну відповідь, втрати противника уточнюються

З початку доби противник 10 разів обстріляв позиції Збройних сил України, із них шість разів – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Про це повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил у Facebook.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог шість разів обстріляв опорні пункти ЗСУ:

двічі, з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів – поблизу села ВОДЯНЕ;

двічі, з мінометів калібру 120 мм, протитанкового ракетного комплексу та автоматичних станкових гранатометів – у районі населеного пункту Лебединське;

з ручних протитанкових та підствольних гранатометів і стрілецької зброї – у районі населеного пункту Авдіївка;

в районі міста Мар'їнка вогонь по наших позиціях вів ворожий снайпер.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупантами здійснено чотири обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил:

двічі, з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів – поблизу населеного пункту Новозванівка;

з мінометів калібру 82 мм, а також станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу села Катеринівка;

з гранатометів різних систем – у районі населеного пункту Луганське.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Підрозділи, на які здійснювався вогневий вплив, дали противнику адекватну відповідь зі штатного озброєння, яке не заборонене Мінськими угодами. Втрати противника уточнюються.

Як повідомлялось, командування Об'єднаних сил показало, як готують воїнів-артилеристів.

Нагадаємо, у Добропіллі на Донеччині 96 бійців, із них близько половини цивільні, два дні проходили бойове злагодження. Добровольці з Авдіївки, Лиману, Селидового, Краматорська, Добропілля навчали тактиці бою, надавати першу медичну допомогу пораненим, стрілецькій майстерності. Були вправи також на фізичну витривалість.

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