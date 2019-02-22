В Україні провели бойові стрільби зенітних ракетних комплексів
-
Розсилка
Під час стрільб зенітних ракетних комплексів С-125, «Куб», «Рокач» та «Тор» були успішно відпрацьовані завдання щодо знищення повітряних, надводних і наземних цілей
В Україні пройшли бойові стрільби зенітних ракетних комплексів С-125, "Куб", "Рокач" та "Тор". Повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов у Facebook.
«На це можна дивитись вічно», - написав Турчинов.
Вын зазначив, що під час стрільб були успішно відпрацьовані завдання щодо знищення повітряних, надводних і наземних цілей. Глибока модернізація комплексів дозволила значно розширити їх бойові можливості та ефективність бойового застосування в складних умовах радіоелектронної та завадової обстановки по всіх класах цілей.
«Завдяки зусиллям виробничників підвищено надійність та значно знижено енергоспоживання, створено комфортні умови для особового складу, підвищено ергономічні характеристики, а для обслуговування цієї техніки тепер необхідна менша кількість осіб», - додав секретар РНБО.
За його словами, оборонним бюджетом на 2019 рік заплановано подальше нарощування ракетного потенціалу країни, посилення протиповітряної оборони та захисту Чорноморського і Азовського узбережжя нашої країни.
«Триває системна робота з посилення ракетного потенціалу та протиповітряної оборони нашої країни. Це один з пріоритетів, визначених Радою національної безпеки і оборони України», - резюмував Турчинов.
Як повідомлялось, командування Об'єднаних сил показало, як готують воїнів-артилеристів.
Нагадаємо, у Добропіллі на Донеччині 96 бійців, із них близько половини цивільні, два дні проходили бойове злагодження. Добровольці з Авдіївки, Лиману, Селидового, Краматорська, Добропілля навчали тактиці бою, надавати першу медичну допомогу пораненим, стрілецькій майстерності. Були вправи також на фізичну витривалість.