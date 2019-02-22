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    В Україні провели бойові стрільби зенітних ракетних комплексів

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    В Україні провели бойові стрільби зенітних ракетних комплексів
    Фото: rnbo.gov.ua

    Під час стрільб зенітних ракетних комплексів С-125, «Куб», «Рокач» та «Тор» були успішно відпрацьовані завдання щодо знищення повітряних, надводних і наземних цілей

    В Україні пройшли бойові стрільби зенітних ракетних комплексів С-125, "Куб", "Рокач" та "Тор". Повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов у Facebook.

    «На це можна дивитись вічно», - написав Турчинов.

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    Вын зазначив, що під час стрільб були успішно відпрацьовані завдання щодо знищення повітряних, надводних і наземних цілей. Глибока модернізація комплексів дозволила значно розширити їх бойові можливості та ефективність бойового застосування в складних умовах радіоелектронної та завадової обстановки по всіх класах цілей.

    «Завдяки зусиллям виробничників підвищено надійність та значно знижено енергоспоживання, створено комфортні умови для особового складу, підвищено ергономічні характеристики, а для обслуговування цієї техніки тепер необхідна менша кількість осіб», - додав секретар РНБО.

    За його словами, оборонним бюджетом на 2019 рік заплановано подальше нарощування ракетного потенціалу країни, посилення протиповітряної оборони та захисту Чорноморського і Азовського узбережжя нашої країни.

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    В Україні провели бойові стрільби зенітних ракетних комплексів
    В Україні провели бойові стрільби зенітних ракетних комплексів
    В Україні провели бойові стрільби зенітних ракетних комплексів
    В Україні провели бойові стрільби зенітних ракетних комплексів
    В Україні провели бойові стрільби зенітних ракетних комплексів
    В Україні провели бойові стрільби зенітних ракетних комплексів
    В Україні провели бойові стрільби зенітних ракетних комплексів
    В Україні провели бойові стрільби зенітних ракетних комплексів
    Фото: rnbo.gov.ua

    «Триває системна робота з посилення ракетного потенціалу та протиповітряної оборони нашої країни. Це один з пріоритетів, визначених Радою національної безпеки і оборони України», - резюмував Турчинов.

    Як повідомлялось, командування Об'єднаних сил показало, як готують воїнів-артилеристів.

    Нагадаємо, у Добропіллі на Донеччині 96 бійців, із них близько половини цивільні, два дні проходили бойове злагодження. Добровольці з Авдіївки, Лиману, Селидового, Краматорська, Добропілля навчали тактиці бою, надавати першу медичну допомогу пораненим, стрілецькій майстерності. Були вправи також на фізичну витривалість.

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