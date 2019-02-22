Військові та цивільні на Донеччині навчалися разом давати відсіч ворогу

У Добропіллі на Донеччині 96 бійців, із них близько половини цивільні, два дні проходили бойове злагодження. Добровольці з Авдіївки, Лиману, Селидового, Краматорська, Добропілля навчали тактиці бою, надавати першу медичну допомогу пораненим, стрілецькій майстерності. Були вправи також на фізичну витривалість.

Навчання організовані обласною спілкою ветеранів АТО «Захисники Донеччини» разом із Добропільським військовим комісаріатом. Ціллю навчань була підготовка до проведення сумісних бойових дій в разі ескалації військового конфлікту на Донбасі та під час можливого вторгнення військ Росії на територію України.