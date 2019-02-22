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    Командування Об'єднаних сил показало, як готують воїнів-артилеристів: відео

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    Командування Об'єднаних сил показало, як готують воїнів-артилеристів: відео
    Скріншот з відео: Операція об'єднаних сил / facebook.com

    Для якісного відпрацювання вогневих завдань бойовими розрахунками підрозділів ракетних військ і артилерії на полігонах зоні ООС постійно проводяться тренування гармашів

    Артилерійські та ракетні підрозділи у складі Об'єднаних сил завжди напоготові. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

    «У будь-яку пору року та доби, за будь-яких обставин, підрозділи ракетних військ і артилерії Об'єднаних сил повсякчас перебувають у готовності виконати бойове завдання за призначенням. Питанням бойового вишколу воїнів-артилеристів у командуванні Об'єднаних сил приділяють особливу увагу», - йдеться у повідомленні.

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    За даними штабу, для якісного відпрацювання вогневих завдань бойовими розрахунками підрозділів ракетних військ і артилерії на полігонах у районі проведення Операції об'єднаних сил постійно проводяться тренування гармашів.

    «Відпрацьовуючи питання розгортання на бойових позиціях, нанесення вогневого ураження противнику та залишення позицій, артилеристи відточують вміння та навички до автоматизму», - резюмує командування ООС.

    Нагадаємо, у Добропіллі на Донеччині 96 бійців, із них близько половини цивільні, два дні проходили бойове злагодження. Добровольці з Авдіївки, Лиману, Селидового, Краматорська, Добропілля навчали тактиці бою, надавати першу медичну допомогу пораненим, стрілецькій майстерності. Були вправи також на фізичну витривалість.

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