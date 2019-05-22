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    Бойовики двічі обстріляли позиції сил ООС із гранатометів, поранений військовий: мапа боїв

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    Бойовики двічі обстріляли позиції сил ООС із гранатометів, поранений військовий: мапа боїв

    На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються

    Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню. В обох випадках збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем. Внаслідок обстрілів один військовий отримав поранення. Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил у Facebook.

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    В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил біля міста Мар'їнка з автоматичних станкових гранатометів.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог з гранатометів різних систем обстріляв позиції українських захисників поблизу населеного пункту Попасна.

    На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

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    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

    Як повідомлялось, Міністерство оборони України наразі з’ясовує обставини, за яких восьмеро військовослужбовців опинились у полоні бойовиків на тимчасово окупованій території Донбасу. «Щодо ситуації, яка сталась сьогодні зранку, ми зараз з’ясовуємо обставини. Єдине, що відомо, що зранку вони виїхали в штаб бригади для проведення звірки на чолі зі старшиною», — зазначив міністр оборони України Степан Полторак .

    За попередньою інформацією, вісім військовослужбовців Збройних сил України зі складу Об’єднаних сил, у районі Новотроїцького на Донбасі на вантажівці відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово-окуповану територію, де були затримані бойовиками.

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    бойовики на Донбасі Донбас війна полон Попасна Операція Об’єднаних сил військова прокуратура
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