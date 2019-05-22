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    Міноборони з’ясовує обставини взяття в полон вісьмох військових на Донбасі

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    Міноборони з’ясовує обставини взяття в полон вісьмох військових на Донбасі
    Фото: Газета «День»

    За словами Полторака, єдине, що відомо - зранку вони виїхали у штаб бригади для проведення звірки на чолі зі старшиною

    Міністерство оборони України наразі з’ясовує обставини, за яких восьмеро військовослужбовців опинились у полоні бойовиків на тимчасово окупованій території Донбасу. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак після засідання уряду, передає УНН.

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    «Щодо ситуації, яка сталась сьогодні зранку, ми зараз з’ясовуємо обставини. Єдине, що відомо, що зранку вони виїхали в штаб бригади для проведення звірки на чолі зі старшиною», — зазначив Полторак.

    За його словами, всі обставини інциденту він з’ясовуватиме після прибуття в Міністерство оборони України.

    За попередньою інформацією, вісім військовослужбовців Збройних сил України зі складу Об’єднаних сил, у районі Новотроїцького на Донбасі на вантажівці відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово-окуповану територію, де були затримані бойовиками.

    Як повідомлялось, 21 травня збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення

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