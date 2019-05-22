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    Військова прокуратура почала розслідувати взяття в полон вісьмох військових на Донбасі

    • Розсилка
    Військова прокуратура почала розслідувати взяття в полон вісьмох військових на Донбасі

    Наразі встановлюється місцезнаходження полонених

    Військова прокуратура почала розслідувати захоплення бойовиками в полон 8 українських військовослужбовців. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

    «Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань», - сказав він.

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    Розслідування веде військова прокуратура.

    За його словами, зараз встановлюється місцезнаходження полонених.

    Як повідомлялось, Міністерство оборони України наразі з’ясовує обставини, за яких восьмеро військовослужбовців опинились у полоні бойовиків на тимчасово окупованій території Донбасу. «Щодо ситуації, яка сталась сьогодні зранку, ми зараз з’ясовуємо обставини. Єдине, що відомо, що зранку вони виїхали в штаб бригади для проведення звірки на чолі зі старшиною», — зазначив міністр оборони України Степан Полторак .

    За попередньою інформацією, вісім військовослужбовців Збройних сил України зі складу Об’єднаних сил, у районі Новотроїцького на Донбасі на вантажівці відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово-окуповану територію, де були затримані бойовиками.

    Як повідомлялось, 21 травня збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення

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