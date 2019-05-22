Російські бойовики захопили у полон вісьмох українських військових



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Захоплення бійців сталося в районі населеного пункту Новотроїцьке

Підтримувані Росією бойовики зранку 22 травня захопили вісьмох українських військових, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

«За попередньою інформацією, сьогодні зранку вісім військовослужбовців Збройних сил України зі складу Об’єднаних сил, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, помилково відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово-окуповану територію, де були затримані бойовиками збройних формувань Російської Федерації», – ідеться в повідомленні штабу на Facebook.

«Командування Об’єднаних сил вживає усіх можливих заходів для визначення місця перебування та повернення військовослужбовців. Військовою прокуратурою внесено відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань та проводяться слідчі дії», – додають у штабі ООС.

Напередодні повідомлялося, що 21 травня бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню, троє військовослужбовців Об'єднаних сил поранені.

Збройні формування РФ 20 травня 10 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.