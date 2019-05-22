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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі сьогодні не стріляють

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    Вісім військовослужбовців Збройних сил України зі складу Об&rsquo;єднаних сил потрапили у полон до бойовиків - Окупанти на Донбасі сьогодні не стріляють
    Вісім військовослужбовців Збройних сил України зі складу Об’єднаних сил потрапили у полон до бойовиків

    Станом на 12-ту годину обстрілів з боку противника не зафіксовано, - речник Міноборони

    Окупанти на Донбасі від початку цієї доби, станом на 12:00, не обстрілювали позиції українських військових. Про це під час щоденного брифінгу повідомив речник прес-центру Міноборони України полковник Дмитро Гуцуляк.

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    «Від початку поточної доби станом на 12-ту годину, обстрілів з боку противника не зафіксовано», — сказав Гуцуляк.

    Як повідомлялося, за попередньою інформацією, вісім військовослужбовців Збройних сил України зі складу Об’єднаних сил, у районі Новотроїцького на Донбасі на вантажівці відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово-окуповану територію, де потрапили у полон до російських бойовиків.

    Наразі Міноборони з’ясовує обставини взяття в полон вісьмох військових на Донбасі.

    Як повідомлялось, 21 травня збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення

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