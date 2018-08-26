Бойовики і Москва виступають за обмін утримуваними особами 174 на 46 - Медведчук



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Обмін полоненими

За словами Медведчука, окупанти пропонують обміняти «всіх встановлених на всіх встановлених»

Бойовики ОРДЛО виступають за обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх», місцезнаходження яких встановлено, і Москва їх в цьому підтримує.

Про це заявив кум президента РФ Віктор Медведчук в інтерв'ю на телеканалі «112 Україна».

«Донецьк, Луганськ - і Москва їх в цьому підтримує - пропонують обміняти всіх встановлених на всіх встановлених», - сказав він

Медведчук зазначив, що на території України встановлено 174 особи, яких розшукують бойовики ОРДЛО.

«З тих, кого ми шукаємо, встановили, за останніми даними ... 46 осіб», - повідомив лідер «Українського вибору».

Він пояснив, що про вищевказаних 174 громадян часто говорять, що в Україні їх готові звільнити в обмін на тих українців, які перебувають в Росії. Тим часом він зазначив, що Донецьк і Луганськ зазначили, що ці люди утримуються в Україні або засуджені у зв'язку з подіями на Донбасі.

«Мінськ» має відношення тільки до тих, хто в Україні утримується в результаті участі в бойових діях і АТО, і тих, хто утримується в Донецьку і Луганську. І ніякого відношення до тих, в тому числі і до Сенцова, і Клиха, і Карпюка, які знаходяться в Москві, не має. І в Мінську це не може бути предметом переговорів», - заявив Медведчук.

Нагадаємо, Медведчук також заявив, що політв’язень Олег Сенцов «конечно, приедет». Так він відповів на питання журналіста, то чи повернеться Сенцов.

Раніше українська сторона в Мінську 22 серпня озвучила Росії чергову пропозицію щодо обміну полоненими.

Джерело: Інтерфакс-Україна