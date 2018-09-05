Росія кинула росіян в українських тюрмах - Геращенко



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Геращенко підкреслила, що процес звільнення заручників заблоковано

Віце-спікер ВР і представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що Росія відмовилася забрати громадян РФ з українських тюрем в обмін на наших політв’язнів.

Про це Геращенко написала 5 вересня на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«Сьогодні, в четверту річницю підписання мінських угод, українська сторона зафіксувала повне ігнорування виконання угод РФ і їх маріонетками. Заблоковано процес звільнення заручників. Представники РФ в гуманітарній підгрупі відповіли відмовою забрати громадян РФ з українських тюрем в обмін на наших політв’язнів, заявивши, що «РФ не має відношення до конфлікту, і нас там нет». Тобто, Родіна офіційно кинула росіян в українських тюрмах», - зазначила Геращенко.

Вона повідомила, що Україна буде продовжувати апелювати і до РФ, й до світу, «що жодна країна не має права відмовлятися від своїх громадян».

«Також РФ відмовилася надати свого експерта для створення механізму пошуку зниклих безвісти. РФ відмовляється створювати підгрупу з питань кордону, яка б вже давно мала обговорювати передачу україно-російського кордону під контроль України. Це принципова вимога. Бо інакше й далі шастатимуть російські слідчі, військові, зброя і техніка на нашій території», - додала Геращенко.

При цьому вона повідомила, що в суботу посол ОБСЄ Фріш відправиться на окупований Донбас і спробує отримати доступ до українських заручників.

Раніше повідомлялося, що Геращенко обговорила з омбудсменом Людмилою Денісовою ситуацію з заручниками і політв‘язнями.