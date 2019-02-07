Бойовики «ЛНР» передали українській стороні 33 ув'язнених



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Передача засуджених пройшла у містечку Щастя на Луганщині Фото: Facebook Людмили Денісової

Засуджені продовжать відбувати покарання на підконтрольній уряду України території

Представники «ЛНР» передали в четвер, 7 лютого, українській стороні 33 засуджених для подальшого відбування покарання на території, підконтрольній владі України.

Про це у Facebook написала омбудсмен Людмила Денісова.

«Сьогодні у містечку Щастя нам передали 33 засуджених, які перебували в пенітенціарних установах в окремих районах тимчасово окупованої території Луганської області, для продовження відбування покарання на підконтрольній уряду України території», - повідомила Денісова.

Омбудсмен додала, що в грудні минулого року українська сторона забрала 42 ув’язнених, 12 з яких вже звільнено у зв’язку з відбуттям призначеного строку покарання.

Раніше повідомлялося, що згідно із доповіддю ООН з прав людини в Україні, щонайменше 184 засуджених до 2014 року, які відбували покарання на території самоназваних «ЛНР» та «ДНР», просили перевести їх на підконтрольну уряду територію.