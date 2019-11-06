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    Новини

    Бойовики обстріляли позиції Збройних сил під Кримським

    • Розсилка
    Бойовики обстріляли позиції Збройних сил під Кримським

    Втрат серед українських захисників немає

    Російські окупаційні війська від початку доби один раз обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Кримського. Втрат наразі немає.

    Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

    «Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь один раз на Луганському напрямку», - повідомив речник.

    Зокрема, після опівночі з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї бойовики обстріляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил, обладнані у районі Кримського.

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    За словами Праути, втрат серед українських захисників немає.

    До слова, за даними Міноборони незаконні збройні формування Російської Федерації мінують території поблизу лінії розмежування, в тому числі так звану «сіру зону» на Донбасі.

    бойовики на Донбасі ЗСУ Міноборони обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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