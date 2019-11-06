Адвокат Новіков: У справі моряків украінські слідчі копіюють дії російських



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Українські моряки повернулися з полону 7 вересня

Слідчий суддя призначив експертизу, у якій пропонується вирішити, чи були допущені «порушення військовослужбовцями, які виконували завдання»

Державне бюро розслідувань України повторює дії російських слідчих, коли вирішили розслідувати так звану справу українських моряків 25 листопада 2018 року під час нападу військових РФ в Азовському морі.

Так, слідчий суддя Сергій Вовк призначив судову експертизу, у якій пропонується вирішити, чи були допущені «порушення військовослужбовцями, які виконували завдання, і чи не призвели вони до тяжких наслідків».

«Нам можуть зараз почати пояснювати, що вони нічого такого не мали на увазі, і що очікується, що експертиза дасть на це негативну відповідь, і тим самим остаточно очистить моряків, але це все пояснення на користь бідних. Якщо слідчий ставить експерту питання, він повинен бути готовий прийняти будь-яку відповідь. А керівник слідчого не повинен робити публічних заяв, які потім виявляються неправдою», - написав у «Фейсбуці» адвокат Ілля Новіков, який захищав інтереси українських моряків у судах Москви.

Як відомо, 9 жовтня голова ДБР Роман Труба заявив, що Бюро досліджує не дії моряків, а дії щодо керування морськими судами в Азові.

Водночас адвокат Ігор Головань зазначив, що розслідування ДБР у «справі українських моряків» - це подарунок для країни-агресора.

«Слідчі ДБР із подачі агентів впливу держави-агресора активно сприяють Росії в проведенні підривної діяльності проти України. Буквально сьогодні з'явилися повідомлення, що Росія, як умову повернення захоплених українських кораблів, вимагає визнання Україною дій українських моряків злочином і провокацією», - написав Головань.

За його словами, слідчі ДБР «у повній злагоді з ФСБ розслідують міфічне «перевищення влади та службових повноважень» українськими військовослужбовцями». А мета цих дій - послабити позицію України на міжнародній арені, зокрема, у Міжнародному трибуналі з морського права.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян, а також 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Українським морякам, які були звільнені в результаті обміну полоненими між Україною і Росією, вручили нагороди і підвищили у званнях.

Як відомо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити три українські військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» та повернути їх під контроль України, а також звільнити 24 захоплених українських моряків.



