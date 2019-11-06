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    В Україну прибула оціночна місія НАТО

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    В Україну прибула оціночна місія НАТО

    За результатами візиту оціночна місія підготує рекомендації до звіту про виконання річної програми, який буде представлено на розгляд держав-членів НАТО

    В Україну прибула оціночна місія НАТО, яка готуватиме рекомендації до звіту про виконання Україною Річної національної програми (РНП). Про це йдеться в заяві місії України при НАТО на сторінці у Facebook.

    «6 - 8 листопада оціночна місія НАТО зустрінеться з представниками майже всіх центральних органів виконавчої влади, залучених до виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2019 рік, яка є основним інструментом підготовки України до членства в Альянсі», - йдеться в повідомленні.

    За результатами візиту оціночна місія підготує рекомендації до звіту про виконання РНП-2019, який буде представлений на розгляд держав-членів НАТО.

    11 грудня в штаб-квартирі НАТО заплановано проведення останнього в поточному році засідання Комісії Україна - НАТО для подання оцінки РНП-2019 та обговорення питань підготовки РНП-2020 року, участь в якому візьме віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

    Раніше генсек альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україна буде членом НАТО. Але зараз країна повинна сконцентруватися на реформах у сфері оборони і безпеки, каже генсек.

     Читайте також: Дорогі гості з НАТО. Післямова до візиту в Україну керівництва Альянсу

     

    НАТО оборонна реформа військові Україна Єнс Столтенберг Дмитро Кулеба
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