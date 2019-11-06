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    Окупанти мінують «сіру зону» на Донбасі – розвідка

    • Розсилка
    Окупанти мінують «сіру зону» на Донбасі – розвідка

    Російські бойовики активізували заходи з укріплення позицій

    Незаконні збройні формування Російської Федерації мінують території поблизу лінії розмежування, в тому числі так звану «сіру зону» на Донбасі. Про це повідомляє пресцентр Міністерства оборони.

    За даними Головного управління розвідки, російсько-окупаційні сили активізували заходи з інженерно-фортифікаційного обладнання позицій в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

    Крім того, з початку листопада розвідка фіксує збільшення інтенсивності виконання окупантами робіт з мінування місцевості вздовж лінії зіткнення та в «сірій зоні».

    До слова, начальника розвідцентру РФ звільнили за провали в Україні. «Контррозвідники встановили, що Каменщиков очолював розвідувальний підрозділ з 2012 року та організував системну роботу з вербування українських громадян. Вони поповнювали агентурні мережі для збору різнопланової розвідувальної інформації, а також входили до агентурно-бойових груп для підготовки і проведення диверсійних акцій на території України», - заявили в СБУ.

    Зазначимо, раніше з’явилось відео, як депутат російської Держдуми, голова партії «Родіна» Олексій Журавльов відвідав Золоте після розведення сил. Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».

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