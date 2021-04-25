Бойовики обстріляли ракетами околиці Торецька (фото)
Про факт порушення поінформовано СММ ОБСЄ
Збройні формування РФ продовжують обстрілювати населені пункти на Донбасі. 22 квітня бойовики обстріляли околиці Торецька. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.
22 квітня о 22.40 у двір громадянки в селищі Дружба на околиці Торецька прилетіли зі сторони Горлівки дві ракети від протитанкового комплексу окупантів. Внаслідок обстрілу були пошкоджені огорожа та вікна будинку. Ніхто з мешканців не постраждав.
Про факт порушення поінформовано СММ ОБСЄ.
«Українська сторона СЦКК інформує, що після перекидання до кордонів України значної кількості озброєння і військової техніки РФ, зросла інтенсивність та різноманіття озброєння, яке застосовують збройні формування РФ в ОРДЛО для дестабілізації обстановки в регіоні, а дії збройних формувань носять все більш нахабний характер», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Донбасі, станом на вечір 24 квітня, бойовики чотири рази порушили режим «тиші». Втрат зі сторони українських військових немає.
«Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи» – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 23 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню, з яких 19 обстрілів та одне дистанційне мінування.