Російські найманці протягом доби чотири рази порушили режим тиші на Донбасі

По українським позиціям вівся обстріл із кулеметів та гранатометів

Протягом суботи, 24 квітня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це інформує пресцентр ООС на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, неподалік населених пунктів Троїцьке та Лебединське російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій наших захисників зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти вели вогонь у бік позицій наших захисників з ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку населеного пункту Піски противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Про всі факти порушень Українська сторона Спільного центру координації та контролю повідомила представників ОБСЄ.

«Вкотре наголошуємо, що підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 23 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню, з яких 19 обстрілів та одне дистанційне мінування.