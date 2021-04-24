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    Загострення на Донбасі: ОБСЄ зафіксувала 494 порушення режиму припинення вогню

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    Більшість порушень режиму припинення вогню сталися на північному заході від окупованого Донецька - Загострення на Донбасі: ОБСЄ зафіксувала 494 порушення режиму припинення вогню
    Більшість порушень режиму припинення вогню сталися на північному заході від окупованого Донецька
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше порушень Місія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області

    На Донбасі Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала 494 порушення режиму припинення вогню. В ОБСЄ зазначають, що зафіксували там численні постріли та вибухи. Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 23 квітня.

    Найбільше порушень Місія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області. Там спостерігачі нарахували 488 порушень режиму припинення вогню, в тому числі і 416 вибухів.

    Більшість порушень режиму припинення вогню сталися на північному заході від окупованого Донецька на території, непідконтрольній уряду. Напруженою була ситуація і на заході від Горлівки і на південному сході від н.п. Залізне (колишнє Артемове).

    У Луганській області спостерігачі зафіксували 6 порушень режиму припинення вогню - це вибухи невизначеного походження. Вони відбулися в районах на північному заході від ділянки розведення в районі Золотого.

    Нагадаємо, на Донбасі ОБСЄ фіксує зростання кількості жертв серед цивільного населення.

    Як писав «Главком», президент України Володимир Зеленський у зверненні 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна».

    21 квітня Путін під час звернення до Федеральних зборів сказав, що РФ має свої інтереси в межах міжнародного права. За його словами, Москва завжди «знайде шлях відстояти свою позицію». Путін заявив про те, що не хоче спалювати мости з країнами Заходу, водночас пригрозив країнам.

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    Теги: ОБСЄ Донбас ДНР війна Путін ПАРЄ населення
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