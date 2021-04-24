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    Україна просить у Німеччини протиракетні комплекси для захисту Чорноморського узбережжя

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    Відновлені ЗРС С-300В1 єдині системи в ЗСУ, які в змозі збивати балістичні цілі - Україна просить у Німеччини протиракетні комплекси для захисту Чорноморського узбережжя
    Відновлені ЗРС С-300В1 єдині системи в ЗСУ, які в змозі збивати балістичні цілі
    Фото: defence-ua.com

    В уряді ФРН немає єдиної думки щодо надання обзроєнь Києву

    Україна направила владі Німеччини список озброєнь, які вона б хотіла отримати для захисту Чорноморського узбережжя. У цьому списку є системи протиракетної оборони.

    Серед списку озброєнь, які Україна хоче отримати від Німеччини для захисту свого чорноморського узбережжя є й системи протиракетної оборони. Про це повідомляє газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Джерела видання інформують, що поки всі спроби Києва марні: проти надання озброєнь Україні виступає глава МЗС ФРН Гайко Маас.

    У той же час міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що займає відкриту позицію в питанні поставок зброї. У Християнсько-демократичному союзі проте немає єдності з цього питання.

    «Поставки в регіон конфлікту зброї завжди потрібно оцінювати критично», – заявив член Комітету з оборони, депутат від фракції «зелених» Тобіас Лінднер.

    До слова, сьогодні кандидат на посаду федерального канцлера Німеччини від партії «зелених» Анналена Бербок заявила, що вважає недоцільним говорити зараз про членство України в НАТО через конфлікт з Росією.

    Нагадаємо, що раніше український посол в Німеччині Андрій Мельник, називав надання Україні плану дій щодо членства в НАТО історичною відповідальністю німецької держави за злочини нацистського режиму проти українського народу, а також нагадував про можливість відновлення ядерного статусу країни у випадку, якщо вона не вступить до НАТО.

    Теги: МЗС Німеччина міністр НАТО депутат партії Аннегрет Крамп-Карренбауер озброєння
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