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    Бойовики обстріляли українських військових біля Мар’їнки та Оріхового

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    Втрат серед українських бійців немає&nbsp; - Бойовики обстріляли українських військових біля Мар’їнки та Оріхового
    Втрат серед українських бійців немає 

    Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили 2 обстріли

    Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі обстріляли українських військових на Донбасі.

    Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

    «Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська здійснили два обстріли. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вночі майже годину обстрілював оборонців Мар’їнки», - поінформував речник.

    Крім того, за словами Праути, уранці ворожий обстріл такої ж тривалості зафіксовано поблизу Оріхового. Там окупанти вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, а також стрілецької зброї.

    Втрат з боку Об'єднаних сил наразі немає, підкреслив речник.

    Нагадаємо, впродовж минулої доби, 9 січня, окупанти шість разів порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець загинув, ще один зазнав поранень.

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