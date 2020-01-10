Бойовики обстріляли українських військових біля Мар’їнки та Оріхового
Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили 2 обстріли
Російсько-окупаційні війська від початку доби двічі обстріляли українських військових на Донбасі.
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.
«Від початку поточної доби до 12.30 російсько-окупаційні війська здійснили два обстріли. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник вночі майже годину обстрілював оборонців Мар’їнки», - поінформував речник.
Крім того, за словами Праути, уранці ворожий обстріл такої ж тривалості зафіксовано поблизу Оріхового. Там окупанти вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, а також стрілецької зброї.
Втрат з боку Об'єднаних сил наразі немає, підкреслив речник.
Нагадаємо, впродовж минулої доби, 9 січня, окупанти шість разів порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець загинув, ще один зазнав поранень.