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    Суспільство

    Наступне розведення військ. У Путіна вигадали «унікальну» методику

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    Ділянки для взаємного розведення військ мають бути узгоджені воюючими сторонами, - ексміністр оборони - Наступне розведення військ. У Путіна вигадали «унікальну» методику
    Ділянки для взаємного розведення військ мають бути узгоджені воюючими сторонами, - ексміністр оборони

    Одну ділянку пропонує Україна і по одній ОРДО і ОРЛО, а російська сторона грає роль «іхтамнєта», - Марчук

    Євген Марчук, колишній міністр оборони, експредставник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі вважає, що Росія на переговорах з приводу розведення військ на Донбасі знову «грає роль «іхтамнєта». Про це Марчук сказав в інтерв’ю «Главкому».

    За словами Марчука, ділянки для взаємного розведення військ мають бути узгоджені воюючими сторонами.

    «Я знаю, росіяни в Мінську зараз пропонують «унікальну» методику – одну ділянку пропонує Україна і по одній ОРДО і ОРЛО. А російська сторона буде грати роль «іхтамнєта». З таким підходом ми ніяк не можемо погодитися», - стверджує колишній міністр оборони.

    Марчук наголосив, що Москва будь-який невигідний для себе прогрес в Мінську блокує.

    Як повідомлялося, у РНБО пропонують залучити церкву для врегулювання конфлікту на Донбасі.

    Також раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що мінським угодами доведеться шукати заміну, якщо розведення військ на Донбасі затягнеться, а на окупованих територіях в 2020 році не відбудуться вибори.

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