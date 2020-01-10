Наступне розведення військ. У Путіна вигадали «унікальну» методику



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Ділянки для взаємного розведення військ мають бути узгоджені воюючими сторонами, - ексміністр оборони

Одну ділянку пропонує Україна і по одній ОРДО і ОРЛО, а російська сторона грає роль «іхтамнєта», - Марчук

Євген Марчук, колишній міністр оборони, експредставник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі вважає, що Росія на переговорах з приводу розведення військ на Донбасі знову «грає роль «іхтамнєта». Про це Марчук сказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами Марчука, ділянки для взаємного розведення військ мають бути узгоджені воюючими сторонами.

«Я знаю, росіяни в Мінську зараз пропонують «унікальну» методику – одну ділянку пропонує Україна і по одній ОРДО і ОРЛО. А російська сторона буде грати роль «іхтамнєта». З таким підходом ми ніяк не можемо погодитися», - стверджує колишній міністр оборони.

Марчук наголосив, що Москва будь-який невигідний для себе прогрес в Мінську блокує.

Як повідомлялося, у РНБО пропонують залучити церкву для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Також раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що мінським угодами доведеться шукати заміну, якщо розведення військ на Донбасі затягнеться, а на окупованих територіях в 2020 році не відбудуться вибори.

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