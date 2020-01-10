Свідок для Гааги. Прикордонники затримали бойовика, який охороняв залишки літака МН17



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Затриманий - громадянин України 1994 року народження





Фото: ДПСУ

Чоловіка впізнали за фото, які він викладав у соцмережу з місця катастрофи літака

На Донеччині прикордонники зі складу Об’єднаних сил затримали бойовика, який охороняв місце й залишки збитого малазійського «Боїнга» рейсу MH17. Про це повідомляє пресслужба Операції Об'єднаних сил у Facebook.

«Так, вчора, в результаті реалізації оперативної інформації, прикордонниками було затримано громадянина України 1994 року народження, який брав безпосередню участь в діяльності збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованій частині Донецької області. У ході опитування затриманого правоохоронці з’ясували, що протягом другої половини 2014 року, у розпал бойових дій на Донбасі, він проходив службу в складі одного з воєнізованих підрозділів бойовиків», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що завдання російських кураторів виконував на незаконних блокпостах у Шахтарському районі Донецької області, де неодноразово був свідком злочинів та знущань над цивільними громадянами.

«Починаючи з кінця серпня 2014 року, здійснював охорону місця катастрофи, збитого російськими військами літака рейсу МН-17. Крім цього, за грошову винагороду від 500 до 1500 рублів РФ збирав та віддавав терористам уламки літака та особисті речі загиблих», - зазначається у повідомленні.

Також, зазначається, що за цей час неодноразово спостерігав присутність на місці трагедії військовослужбовців збройних сил РФ, які здійснювали загальний контроль та керівництво всіма діями бойовиків. Підтвердити злочинну діяльність затриманого колишнього бойовика допомогли фото з його сторінки в одній з соцмереж, де він у військовій формі зі зброєю в руках знятий на фоні уламків збитого пасажирського літака.

«Затриманого передано представникам Національної поліції. В ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.2 ст.260 Кримінального кодексу України «Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності», - йдеться в повідомленні.

Служба безпеки України у кінці червня провела спецоперацію на території «ДНР» і затримала колишнього командира ППО бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Він був переправлений через лінію розмежування на підконтрольну Україні територію.

У доповіді на сайті дослідницької групи Bellingcat зазначається, що Цемах може бути причетний до аварії пасажирського Boeing рейсу MH-17 та був свідком цих подій.

5 вересня Київський апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов’язання. Цемаха включили до списків на обмін полоненими з української сторони.

Нагадаємо, влада Нідерландів намагалася запобігти передачі Росії свідка у справі про збитий Boeing 777 в небі над Донбасом Володимира Цемаха.

Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.

Натомість у РФ запевняють, що Нідерланди не просили про екстрадицію Цемаха.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курськ