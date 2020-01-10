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    На Донеччині загинув 23-річний воїн Микола Довженко

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    Загинув боєць 28&nbsp;окремої механізованої бригади&nbsp; Микола Довженко - На Донеччині загинув 23-річний воїн Микола Довженко
    Загинув боєць 28 окремої механізованої бригади  Микола Довженко

    Хлопець помер у лікарні за кілька годин після тяжкого поранення

    В ніч на 10 січня на Донбасі в результаті обстрілу загинув військовослужбовець Микола Довженко. Про це йдеться в повідомленні на Facebook 28 окремої механізованої бригади ЗСУ.

    У бригаді підтвердили, що в ніч на 10 січня від кулі противника загинув їх військовослужбовець.

    «Близько 23:00 противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по наших позиціях, в результаті чого старший солдат Микола Довженко отримав важке поранення. Через кілька годин хлопець помер у лікарні. Миколі було 23 роки», - йдеться в повідомленні.

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    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще один отримав поранення.

    Крім того, за даними штабу, за минулу добу противник 6 разів порушив режим припинення вогню. Заборонене мінськими угодами озброєння при обстрілах не застосовувалось. Зокрема, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї були обстріляні зміцнення в районі Павлополя, Водяного, Невесельского, Пісків, Красногорівки і Хутора Вільний.

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