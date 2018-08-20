Бойовики обстріляли з БМП українські позиції біля Катеринівки



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Ситуація на Сході України залишається напруженою

Противник 20 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ

Упродовж минулої доби, 19 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил в Facebook.

Противник 20 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, важке озброєння не застосовувалося.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП.

Ворожі обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Катеринівки, Луганського, Південного, Залізного, Зайцевого, Новоселівки Другої, Гнутового, Павлополя, Лебединського, Водяного, Широкиного. Також поблизу Катеринівки противник застосував озброєння БМП.

Упродовж поточної доби російські окупаційні війська з гранатометів та стрілецької зброї три рази обстріляли позиції українських захисників в районах населених пунктів Широкине та Лебединське.

Втрат серед особового складу Об’єднаних сил протягом минулої та цієї доби немає.

За даними української розвідки, двоє окупантів отримали поранення.

Зазначимо, що з початку Операції Об’єднаних сил військові звільнили від окупантів 15 км² Донбасу.

Нагадаємо також, що командування Операції Об’єднаних сил дозволило знімати дії поліції на блокпостах.

Крім того стало відомо, коли закриють на ремонт єдиний на Луганщині пункт пропуску.