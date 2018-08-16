З початку Операції Об’єднаних сил військові звільнили від окупантів 15 км² Донбасу



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ЗСУ повернули 15 квадратних км території на сході України

З початку ведення ООС військові забезпечили повний контроль над лінією зіткнення з противником та взяли під контроль близько 15 квадратних кілометрів української території.

Про це заявив 16 серпня на прес-конференції у Сєверодонецьку командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв, повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької військово-цивільної облдержадміністрації.

«В ході стабілізаційних дій з початку ведення ООС нам вдалося забезпечити і підтримувати повний контроль над лінією зіткнення з противником, належний рівень безпеки і стабільності в усіх районах ведення операції. Обладнання смуг забезпечення на Волноваському, Горлівському, Сєверодонецькому та Світлодарському напрямках дозволило взяти під контроль близько 15 квадратних кілометрів української території», – сказав Наєв.

Він також наголосив, що українські військові дотримуються Мінських домовленостей і режиму припинення вогню, але «адекватно відповідають на провокації РФ».

Нагадаємо також, що командування Операції Об’єднаних сил дозволило знімати дії поліції на блокпостах.