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    З початку Операції Об’єднаних сил військові звільнили від окупантів 15 км² Донбасу

    • Розсилка
    З початку Операції Об’єднаних сил військові звільнили від окупантів 15 км² Донбасу

    ЗСУ повернули 15 квадратних км території на сході України

    З початку ведення ООС військові забезпечили повний контроль над лінією зіткнення з противником та взяли під контроль близько 15 квадратних кілометрів української території.

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    Про це заявив 16 серпня на прес-конференції у Сєверодонецьку командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв, повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької військово-цивільної облдержадміністрації.

    «В ході стабілізаційних дій з початку ведення ООС нам вдалося забезпечити і підтримувати повний контроль над лінією зіткнення з противником, належний рівень безпеки і стабільності в усіх районах ведення операції. Обладнання смуг забезпечення на Волноваському, Горлівському, Сєверодонецькому та Світлодарському напрямках дозволило взяти під контроль близько 15 квадратних кілометрів української території», – сказав Наєв.

    Він також наголосив, що українські військові дотримуються Мінських домовленостей і режиму припинення вогню, але «адекватно відповідають на провокації РФ».

    Нагадаємо також, що командування Операції Об’єднаних сил дозволило знімати дії поліції на блокпостах.

     

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