Командування Операції Об’єднаних сил дозволило знімати дії поліції на блокпостах



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Наєв заперечив, що заборонив проводити відеофіксацію на блокпостах, наголосивши, що додаткові обмеження вводяться лише у випадку запровадження особливих режимів

Громадяни можуть проводити відеофіксацію дій працівників Національної поліції на відео у випадку, якщо на відповідній території не було введено особливий режим.

Про це на прес-конференції у Сєвєродонецьку повідомив командувач Обʼєднаних сил Сергій Наєв.

Наєв заперечив, що заборонив проводити відеофіксацію на блокпостах, наголосивши, що додаткові обмеження вводяться лише у випадку запровадження особливих режимів — «жовтого» або «червоного».

«Громадяни можуть проводити відеофіксацію, тому що у нас демократичне суспільство, і ми прийшли наводити порядок. Ми не ламаємо, ми переконуємо», — сказав Наєв.

Також він повідомив, що під час проведення АТО, кількість стаціонарних блокпостів на території Донецької та Луганської областей «сягала 147». На даний момент кількість блокпостів зменшено до 43, 6 з яких — мобільні. За необхідності передбачено збільшення кількості мобільних блокпостів.



Крім того, Наєв повідомив, що за останні три місяці у Донецькій та Луганській областях силами Національної поліції перевірено понад 465 тисяч транспортних засобів та більш як 540 тисяч громадян.

Із незаконного обігу вилучено 67 одиниць вогнепальної зброї, майже 40 тисяч одиниць боєприпасів та набоїв, більше 2 мільйонів кущів наркотичних рослин. Майже 32 кілограми готових наркотичних та психотропних речовин. Внаслідок перевірки на блокпостах було затримано 449 осіб, причетних до незаконних збройних формувань. Він також розповів, що українські військові з 30 квітня взяли під контроль 15 кв. км у зоні бойових дій.

Рівно 100 днів тому, Антитерористична операція на сході України офіційно закінчилася. 30 квітня о 14:00 розпочалася Операція Об'єднаних сил (ООС), передбачена законом про деокупацію Донбасу. Указ про її початок того ж дня підписав президент України.

Закінчиться вона, за словами президента Петра Порошенка, коли «буде звільнено тимчасово окуповані території Донбасу та коли росіяни підуть з анексованого Криму».

Операція Об‘єднаних сил не передбачає активізації бойових дій на лінії зіткнення та спрямована на встановлення миру, заявив раніше Наєв.

Об'єднаний оперативний штаб, що замінив штаб АТО, діє в системі Генштабу. Йому підпорядковуються не тільки підрозділи Збройних сил, але й усі силові структури, що перебувають на території Донецької та Луганської областей.