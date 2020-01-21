Бойовики передали 386 ув'язнених для відбування покарання на підконтрольну Україні територію



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Очікування ув'язнених Фото: Людмила Денисова / facebook.com

Денисова зазначила, що були випадки, коли термін покарання особи закінчився, але протягом 5 років окупаційна влада продовжувала тримати їх в місцях позбавлення волі

Бойовики передали 386 ув'язнених для відбування покарання на підконтрольну Україні територію. Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисоваповідомила у Facebook.

«Сьогодні під час робочого візиту до зони проведення ООС у Станиці Луганській поінформувала голову ОБСЄ Едді Раму, що завдяки безпосередный взаємодії моніторингової місії ОБСЄ з 27 пенітенціарних установ, що знаходяться на окупованій частині Донбасу, було переміщено на підконтрольну уряду України територію для подальшого відбування покарання 386 осіб, які на момент початку бойових дій уже відбували покарання в місцях позбавлення волі. Зараз 122 з них вже звільнено, оскільки їх термін покарання закінчився», - повідомила вона.

Денисова зазначила, що були випадки, коли термін покарання особи закінчився, але протягом 5 років окупаційна влада продовжувала тримати їх в місцях позбавлення волі.

Вона звернулася до Рамі з проханням посприяти в налагодженні процесу передачі громадян України з тимчасово окупованої території Донецької області, оскыльки за минулий рік вдалося перемістити тільки 13 осіб.

Омбудсмен також повідомила, що на сьогодні отримано 569 заяв таких громадян і їх родичів, а 138 осіб з тимчасово окупованої території Луганської області очікують своєї передачі.

З її слів, 115 українських політв'язнів знаходяться в місцях позбавлення волі на території РФ і тимчасово окупованого Криму.

Серед зазначених громадян України є такі, хто перебуває в місцях позбавлення волі вже понад 5 років.

Денисова вказує, що 86 осіб - це кримські татари, яким інкримінується організація діяльності терористичної організації й участь в діяльності такої організації, організація діяльності екстремістської організації, членство в забороненій в Російській Федерації організації «Хізб ут-Тахрір».

Також вона звернулася з проханням до Рамі про залучення її до моніторингових візитів ОБСЄ, які здійснюються на окуповану частину Донбасу.

Зазначимо, Денисова закликає Раму, комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович і представників усіх дипломатичних місій із прав людини відреагувати на порушення прав українських в'язнів в анексованому Росією Криму.