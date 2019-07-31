Бойовики п'ять разів порушили хлібне перемир'я на Донбасі



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У Донецькій області біля Пісків зафіксовано обстріл із гранатометів, біля Лебединського - зі стрілецької зброї і мінометів, біля Широкина - з гранатометів і біля Водяного - зі стрілецької зброї

Бойовики п’ять разів порушили перемир'я в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) з початку доби 31 липня. Про це сказав на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

За його словами, у середу на відміну від попередніх днів бойовики почали вести себе більш агресивно в зоні ООС.

«Так, з початку доби вони вже п’ять разів порушили оголошений режим припинення вогню», - повідомив він.

У Донецькій області біля Пісків зафіксовано обстріл із гранатометів, біля Лебединського - зі стрілецької зброї і мінометів, біля Широкина - з гранатометів і біля Водяного - зі стрілецької зброї.

Втрат серед українських військових немає.

Як повідомлялось, 17 липня Тристороння контактна група (ТКГ, Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) за участю представників ОРДЛО домовилися про так зване хлібне перемир'я на час збору врожаю з опівночі 21 липня за київським часом.