Окупаційні війська РФ облаштовують приховані вогневі позиції у «сірій зоні»



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Фото: iPress.ua

Контроль за наявністю необлікованих зброї та боєприпасів у підрозділах гібридної армії здійснюють співробітники ФСБ Росії під виглядом представників т. зв. «міністерств державної безпеки республік»

Російські окупаційні війська обладнують приховані вогневі позиції протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів із заглибленням у «сіру зону». Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ).

«Російсько-окупаційні війська демонструють дотримання домовленостей щодо припинення вогню протягом світлої пори доби та під час роботи представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Водночас противником здійснюється обладнання прихованих вогневих позицій протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів із заглибленням у т.зв. «сіру зону» та сполученням з основними позиціями підземними проходами», - йдеться у повідомленні.

У розвідці Міноборони додали, що контроль за наявністю необлікованих зброї та боєприпасів у підрозділах російсько-окупаційних військ здійснюють співробітники ФСБ Росії під виглядом представників т. зв. «міністерств державної безпеки республік».

Як повідомлялось, окупанти на Донбасі прискорили бойову підготовку своїх штабів та підрозділів, і при цьому через нехтування правилами безпеки наражають місцеве населення на небезпеку.

Крім того, бойовики почали обладнувати позиції артилерії та протиповітряної оборони у населених пунктах. Такі дії терористів ОРДЛО суттєво посилюють небезпеку для місцевого населення та об’єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, на початку червня в одній з частин противника було обстріляно розташування власного передового підрозділу, внаслідок чого загинув російський військовослужбовець.

Розвідка також повідомляла, що випускників військових вузів РФ направлятимуть на Донбас для набуття бойового досвіду.