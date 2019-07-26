Безсмертний заявив, що бойовики були готові на обмін полонених, гальмує Москва



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Початок процедури обміну продовжать обговорювати у Мінську 31 липня

Після домовленостей у Мінську 17 липня про обмін полонених представники ОРДЛО були готові буквально наступного дня провести звільнення, але процес загальмувала Москва.

Про це Громадському розповів Роман Безсмертний, який представляє Україну в робочій підгрупі з політичних питань у Тристоронній контактній групі.

«У день досягнення домовленостей про обмін полонених на переговорах у Мінську 17 липня представники окупованих Донецька та Луганська готові були буквально наступного дня провести звільнення, але Москва загальмувала цей процес», - йдеться в повідомленні.

Безсмертний зазначив, що початок процедури обміну продовжать обговорювати у Мінську 31 липня.

При цьому він зауважив: «Мене зараз турбує, щоб тільки не почали називати прізвища. Бо як тільки їх почнуть називати, одна чи інша сторона почне витягувати з пакету ці прізвища».

Раніше Безмертний заявляв, що на переговорах у Мінську 17 липня сторони домовилися про обмін полонених за схемою 208 на 69, тобто українська сторона віддасть 208 засуджених, сторона бойовиків на Донбасі звільнить 69 громадян. Це не стосується політв’язнів та військовополонених, яких утримують у Росії та анексованому Криму.

Раніше в СБУ підтвердили, що звільненого 28 червня з полону бойовиків «ЛДНР» українця Дмитра Великого раніше було оголошено у розшук за підозрою у дезертирстві.

Як повідомлялось, 28 червня четверо українських полонених, яких утримували бойовики на окупованому Донбасі, прибули з Мінську до Києва - через який їх перевозили - до України: це Яків Веремейчик, Міхєєв Едуард, Максим Горяїнов і Дмитро Великий.

Додамо, що Дмитро Великий був узятий в полон 11 вересня 2016 року і засуджений «судом» бойовиків до 15 років позбавлення волі за звинуваченням у тероризмі. Яків Веремейчик потрапив у полон 25 травня 2018 року, бойовики порушили проти нього низку кримінальних справ. Едуарда Міхєєва взяли в полон 16 жовтня 2017 року, засудили нібито за держзраду і засудили до 12 років позбавлення волі.

За даними української поліції, у червні 2016 року Великий самовільно покинув лави ЗСУ.

«Дмитро Великий – претендент на премію Дарвіна. Дезертирувавши із ЗСУ, він поїхав на заробітки в Росію. От тільки братоньки пацифізму не оцінили й у підсумку призначили Великого українським диверсантом і шпигуном. А тепер віддають його Україні, подаючи це як неймовірний успіх миротворчої місії Медведчука», – написав у себе на сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський.

Згодом дружина полоненого розказала, кого насправді звільнив Медведчук з російського полону.