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    На Донбасі почалося «хлібне перемир’я»

    • Розсилка
    На Донбасі почалося «хлібне перемир’я»

    «Режим тиші», що передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння

    На Донбасі розпочалось «хлібне перемир’я», про яке домовились під час переговорів у Мінську.

    Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

    «На виконання рішення ухваленого у Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи, з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року уздовж всієї лінії розмежування в районі проведення ООС у Донецькій та Луганській областях встановлюється «режим тиші», що передбачає обопільне припинення ведення вогню з будь-яких видів озброєння», — йдеться у повідомленні.

    Водночас, у штабі наголосили, що підрозділи Об'єднаних сил «адекватно відповідатимуть» на ворожі обстріли у разі порушення окупантами режиму припинення вогню.

    «Відповідно до чинного Законодавства України, Об'єднані сили мають право і зобов'язані забезпечити збереження життя і здоров'я військовослужбовців, цивільного населення, не допустити втрати території», - йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялось, від початку доби, 20 липня, бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок обстрілів один український військовий дістав поранення.

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