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    Бойовики п’ять разів порушили «тишу», під Водяним стріляли з гранатометів

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    Поблизу Водяного ворог тричі вів вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів - Бойовики п’ять разів порушили «тишу», під Водяним стріляли з гранатометів
    Поблизу Водяного ворог тричі вів вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів

    Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ

    Із початку доби 12 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, бойових втрат серед українських військових немає.

    Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    «Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках ТКГ, з метою подальшого звинувачення української сторони у порушенні режиму припинення вогню. Від початку цієї доби зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню… Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає», – йдеться в повідомленні.

    Водночас зазначається, що поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог тричі вів вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    А неподалік Авдіївки окупанти обстріляли українські позиції з підствольних гранатометів.

    Окрім того, на півночі Луганської області зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-3М» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений.

    Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

    До слова, глава МЗС Дмитро Кулеба заявляє, що загроза військової операції РФ проти України залишається.

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі обстріл військові
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    Бойовики п’ять разів порушили «тишу», під Водяним стріляли з гранатометів