Радари та безпілотні комплекси: чим Пентагон допоможе Україні на $150 млн

США розповіли подробиці допомоги Україні

Міністерство оборони США розповіло про новий пакет допомоги для посилення безпеки України на 150 мільйонів доларів. Про це йдеться на сайті оборонного відомства США.

Так, допомога включає навчання, обладнання та консультативні зусилля, щоб допомогти українським силам зберегти територіальну цілісність, захистити кордони та поліпшити взаємодію з НАТО.

«Пакет USAI включає можливості для підвищення летальності, управління, а також ситуативну обізнаність українських військ за рахунок забезпечення артилерійських радарів, безпілотних повітряних комплексів, захищених засобів зв'язку, засобів електронної війни та військово-медичної евакуації, а також підготовки та навчання обладнання для підвищення експлуатаційної безпеки та спроможності баз ВПС України», – йдеться в повідомленні.

Вищевказана допомога доповнює пакет USAI на суму 125 мільйонів доларів, наданий 1 березня 2021 року, який включав озброєні патрульні катери Mark VI, контр-артилерійські радари, тактичне обладнання, підтримку можливостей супутникових знімків та аналізу, а також обладнання для військової медичної допомоги та процедур бойової евакуації .

Водночас Пентагон закликає Україну продовжувати проводити реформи:

для кращого узгодження оборонного підприємства України з основним принципом демократичного цивільного контролю над військовими структурами НАТО;

прийняти стратегію оборонної промисловості, яка краще підтримує потреби Збройних сил України, зміцнює економічну конкурентоспроможність України та покращує корпоративне управління;

прийняти контроль за прямими іноземними інвестиціями на основі інтересів національної безпеки;

підвищення ефективності та прозорості циклу оборонних закупівель;

просунути реформи управління людськими ресурсами для узгодження збройних сил України із західною системою управління.

Зазначимо, напередодні ввечері президент Володимир Зеленський оголосив про те, що Пентагон затвердив другу частину безпекової допомоги Україні у розмірі 150 млн доларів.

Раніше Зеленський подякував Байдену за виділену вакцину від Covid-19.