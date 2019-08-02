Місія ОБСЄ нарахувала на Донбасі майже 70 вибухів



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Понад половину порушень режиму припинення вогню, зокрема 34 вибухи, зафіксовано в районах на північний захід і південний захід від Ясинуватої

Протягом попередньої доби СММ ОБСЄ зафіксувала 43 вибухи в Донецькій області та 24 - в Луганській.

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на основі інформації, що надійшла станом на 31 липня.

«У Донецькій області місія констатувала аналогічну кількість порушень режиму припинення вогню, тим часом зафіксувавши більше вибухів (43), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (8 вибухів)», - ідеться у звіті.

Понад половину порушень режиму припинення вогню, зокрема 34 вибухи, зафіксовано в районах на північний захід і південний захід від Ясинуватої (непідконтрольна урядові, 16 км на північний схід від Донецька), а також у районах на південний схід і північний схід від н. п. Кам’янка (підконтрольний урядові, 20 км на північ від Донецька).

«У Луганській області СММ констатувала аналогічну кількість порушень режиму припинення вогню (при цьому було зафіксовано лише вибухи), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (24 вибухи супроти 26)«, - ідеться у звіті.

Зазначається, що більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північ і північний захід від н. п. Раївка (непідконтрольний урядові, 16 км на північний захід від Луганська).

Джерело: Reuters