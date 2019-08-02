Бойовики порушили перемир'я на Донбасі, є поранений
Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано
1 серпня підрозділи ОС дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Натомість, ворог п'ять разів порушував заборону на використання будь-якої зброї.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід« противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил:
- поблизу Павлополя – з великокаліберного кулемету;
- поряд Красногорівки – з великокаліберного кулемету;
- околиці Водяного – зі станкового протитанкового гранатомету.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції українських захисників були обстріляні 2 рази:
- неподалік Попасної – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Кримське – з великокаліберного кулемету.
«За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення. Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано», - пише штаб.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.