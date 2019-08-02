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    Бойовики порушили перемир'я на Донбасі, є поранений

    • Розсилка
    Бойовики порушили перемир'я на Донбасі, є поранений

    Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано

    1 серпня підрозділи ОС дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Натомість, ворог п'ять разів порушував заборону на використання будь-якої зброї.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід« противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил:

    • поблизу Павлополя – з великокаліберного кулемету;
    • поряд Красногорівки – з великокаліберного кулемету;
    • околиці Водяного – зі станкового протитанкового гранатомету.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції українських захисників були обстріляні 2 рази:

    • неподалік Попасної – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;
    • в районі населеного пункту Кримське – з великокаліберного кулемету.

    «За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення. Від початку поточної доби обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано», - пише штаб.

    Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

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