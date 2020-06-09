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    На Донбасі відкриваються пункти пропуску: штаб назвав нові правила перетину лінії розмежування

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    На пунктах пропуску обов'язково будуть міряти температуру&nbsp; - На Донбасі відкриваються пункти пропуску: штаб назвав нові правила перетину лінії розмежування
    На пунктах пропуску обов'язково будуть міряти температуру 

    Пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щоденно з 11.00 до 14.00

    В районі проведення Операції Об’єднаних сил частково відновлюється робота КПВВ.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Завтра, 10 червня з 11.00 відновлюється пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в’їзду-виїзду для автомобільного і пішого сполучення в районі проведення операції Об’єднаних сил», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щоденно з 11.00 до 14.00 та здійснюватися:

    • для автомобільного сполучення - через КПВВ «Мар’їнка» – дорожній коридор «Донецьк – Курахове»;
    • для пішого сполучення - через КПВВ «Станиця Луганська» – дорожній коридор «Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар».

    Пресцентр попереджає, що під час в’їзду на підконтрольну уряду України територію з громадянами проводитиметься температурний скринінг. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

    Слід зауважити, що для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома», або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України №392 від 20.05.2020.

    Пріоритет на перетин лінії розмежування надається громадянам: за наявності причин соціально-гуманітарного характеру (при наданні відповідних підтверджуючих документів);

    які слідують для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та особам, що їх супроводжують (при пред’явленні сертифікату та запрошення-перепустки).

    Громадяни, які перетинатимуть лінію розмежування для участі у складанні тестування із ЗНО та особи, які їх супроводжують, будуть звільнені від заходів обов’язкової самоізоляції або обсервації. Пропуск решти осіб здійснюватиметься після оформлення громадян пріоритетної категорії, інформує пресцентр штабу ООС.

    Донбас пункт пропуску КПВВ кордон
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