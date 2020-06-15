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    Сьогодні окупанти відкривали вогонь лише біля Новоселівки-2

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    Українські військові відбили атаку противника&nbsp; - Сьогодні окупанти відкривали вогонь лише біля Новоселівки-2
    Українські військові відбили атаку противника 

    Втрат у лавах Збройних сил внаслідок ворожих обстрілів немає

    Російські окупаційні війська від початку доби один раз порушили режим припинення вогню - у районі Новоселівки-2.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Сьогодні збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід неподалік Новоселівки-2 противник обстріляв наші позиції з протитанкових ракетних комплексів, - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що втрат у лавах Збройних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

    Українські військовослужбовці адекватно відповіли російським загарбникам, змусивши окупаційні війська припинити свою злочинну діяльність, додали у штабі.

     

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