Сьогодні окупанти відкривали вогонь лише біля Новоселівки-2



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські військові відбили атаку противника

Втрат у лавах Збройних сил внаслідок ворожих обстрілів немає

Російські окупаційні війська від початку доби один раз порушили режим припинення вогню - у районі Новоселівки-2.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Сьогодні збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід неподалік Новоселівки-2 противник обстріляв наші позиції з протитанкових ракетних комплексів, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що втрат у лавах Збройних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.