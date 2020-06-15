Сьогодні окупанти відкривали вогонь лише біля Новоселівки-2
Українські військові відбили атаку противника
Втрат у лавах Збройних сил внаслідок ворожих обстрілів немає
Російські окупаційні війська від початку доби один раз порушили режим припинення вогню - у районі Новоселівки-2.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
«Сьогодні збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід неподалік Новоселівки-2 противник обстріляв наші позиції з протитанкових ракетних комплексів, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що втрат у лавах Збройних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Українські військовослужбовці адекватно відповіли російським загарбникам, змусивши окупаційні війська припинити свою злочинну діяльність, додали у штабі.