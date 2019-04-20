Бойовики за добу 10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, без втрат



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На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь

За даними розвідки, 19 квітня трьох окупантів було знищено, одного загарбника – поранено

У п’ятницю, 19 квітня, збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, з них чотири рази противник застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння – міномети калібрів 120 та 82 мм.

Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру операції Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник вісім разів обстріляв позиції наших підрозділів:

двічі з мінометів калібру 120 мм – в районі населених пунктів Павлопіль і Водяне;

з мінометів калібру 82 мм – біля населеного пункту Пищевик;

з станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу села Лебединське;

з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Верхньоторецьке;

тричі з великокаліберних кулеметів – поблизу населених пунктів Авдіївка, Опитне та Новоселівка Друга.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил

з мінометів калібру 82 мм – біля села Золоте-4;

з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Майорськ.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. За даними розвідки, 19 квітня трьох окупантів було знищено, одного загарбника – поранено.

Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів – в районі села Павлопіль;

з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Авдіївка.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

«На обстріл противника наші захисники дали адекватну відповідь. Втрати окупантів уточнюються. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення», - резюмується у звіті.

Нагадаємо, поблизу лінії зіткнення в Донецькій області розбився безпілотник місії ОБСЄ.